Es gibt in Österreich kaum ein Unternehmen, das so stark in der Öffentlichkeit steht wie XXXLutz. In der Werbung tritt seit Jahrzehnten die Familie Putz auf. Doch die Eigentümer des zweitgrößten oberösterreichischen Unternehmens nach der voestalpine mit europaweit mehr als 25.000 Beschäftigten und mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz sind in der Öffentlichkeit unbekannt. Das Gesicht nach außen ist Marketingchef und Sprecher Thomas Saliger.