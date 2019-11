Weltspartagsland Oberösterreich

Kaum wo wird der Weltspartag so ausführlich zelebriert wie in Oberösterreich. Darin sind sich die aus anderen Bundesländern angereisten Gäste der zahlreichen Bankenempfänge einig. "In Wien ist mittags meistens alles vorbei", sagt Starkoch Toni Mörwald, der in der Raiffeisen Landesbank miterleben konnte, dass dort auch nach zwölf Stunden Öffnung noch nicht Schluss sein muss.

Josef Stockinger (OÖVersicherung), Michaela Keplinger-Mitterlehner, Toni Mörwald, Heinrich Schaller Bild: RLB/StrobL

Gerhard Weidlinger (Swietelsky), Oberbank-Chef Franz Gasselsberger und Georg Starhemberg Bild: OÖN

VKB-Chef Christoph Wurm sowie Erich, Helga und Philipp Lukas (Verdi) Bild: VKB/Krügl

Obwohl das Sparbuch wenig Ertrag bringt, war der Andrang am Weltspartag in den meisten Banken enorm. Beim Einsackeln von Geschenken herrscht Volksfeststimmung in den Banken. Da wird aufgekocht, und etliche Sparer sehen es als Recht, verlorene Zinserträge durch das Einheimsen von Kalendern zu kompensieren. Grundsätzlich werde das Sparen aber immer noch als eine Tugend gesehen, die helfen soll, sich eine größere Anschaffung leisten zu können, sagt ein Banker.

Weltsparwanderung

Bei den VIP-Empfängen geben einander immer wieder dieselben Leute die Klinke in die Hand: vom Landeshauptmann bis zum Bischof. Genützt wird der Tag aber weniger, um beim Buffet eine gute Figur zu machen, sondern um Kontakte zu pflegen und auch das eine oder andere Geschäft anzubahnen.

Max Pointner, Stefanie Huber, Bischof Scheuer, LH Stelzer und MIchael Rockenschaub Bild: SPK OÖ

Radiologe Hermann Egger, Sängerin Carin Cosa, Volksbank-Vorstand Andreas Pirkelbauer Bild: Mathias Lauringer

H. Staltner (BA), Teresa Streicher, Tanja Spennlingwimmer (bizup), Alois Lissl, Leo Jindrak Bild: wakolbinger

So unterschiedlich die Banken mit ihren Kunden feierten, so einig waren sich ihre Chefs, als sie von den OÖNachrichten gebeten wurden, eine Zinsprognose für den 31. Oktober 2020, also den nächsten Weltspartag, zu geben. "Da wird sich null ändern", kam die Antwort unisono. Es gebe keinerlei Anzeichen, dass die neue EZB-Chefin Christine Lagarde und ihre Kollegen in den kommenden Monaten an der Zinsschraube nach oben drehen würden.