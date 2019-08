Weltklima: Ohne Rinder gibt es kein gepflegtes Bergland

Die Menschheit isst zu viel Fleisch, besonders vom extrem klimaschädlichen Rind, und übernutzt die landwirtschaftlichen Böden. Das hat diese Woche der Weltklimarat (IPCC) kritisiert. Am schlimmsten sei die Rinderhaltung wegen des hohen Ausstoßes an Klimagasen und des Verbrauchs von Wasser.

Was global gelten mag, kann in Detailsicht und regional begrenzt falsch sein. Österreich ist weder ein Land mit extrem klimabedrohlicher Landwirtschaft, noch hätte der Verzicht auf Rindfleisch Nutzen. Unsere Kulturlandschaft ist geprägt von Wiesen, und dieses Grasland kann nur über die Mägen von Wiederkäuern, also neben dem Rind auch Ziege und Schaf, bewirtschaftet werden. Dabei ist die Zahl der bösen, Methan ausstoßenden Kühe, Stiere und Kälber stark rückläufig. 1970 sind in Österreich noch 2,5 Millionen Rinder gehalten worden; heute sind es 1,9 Millionen.

Trotzdem erzeugt Österreich etwa ein Drittel mehr Rindfleisch, als im Inland konsumiert werden kann, wozu auch Importe beitragen. Der Exportbedarf sollte noch steigen, weil die EU sich heuer im Mercosur-Handelspakt gegenüber den südamerikanischen Ländern zum Rindfleischkauf verpflichtet hat, und ein paar Wochen später gegenüber den USA. Zweifelsohne ist die Rindermast in den Weiten der beiden Amerikas keineswegs klimaschonender als in Mitteleuropa.

Es würde uns natürlich nicht schaden, unseren Fleischkonsum zu reduzieren. Für das Weltklima hätte das jedoch keinerlei Nutzen, weil Nord- und Südamerikaner ihre Produktion weiter steigern werden. Halt nicht für uns Europäer, sondern für die Schwellenländer der Dritten Welt, wo der Fleischkonsum stark zunimmt – zusammen mit den Menschen, an Zahl und Masse.

1000 Kilometer mit dem Lkw

Wir dagegen sollen mehr Gemüse essen, empfehlen uns Klimaschützer. Tomaten oder Paprika verursachen in der Produktion pro Kilo nur ein halbes Kilo Treibhausgase, gegenüber 15 Kilo pro Kilo Rind. In der Theorie. Ein nicht unwesentlicher Teil des Obstes und Gemüses wird ja per Lkw über 1000 Kilometer und mehr aus Südspanien, Süditalien oder den Niederlanden herangekarrt.

Besonders edle Gewächse werden sogar eingeflogen. Vermutlich geschieht das nicht mit Elektrofahrzeugen, die mit klimaneutralem Strom angetrieben werden. Trübt die hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre also schon den Verstand? So jedenfalls werden wir die Welt nicht retten. Da braucht es schon differenziertere Konzepte.

