Welt der Börsen erkunden

Fest in Frauenhand ist die Erwachsenenwertung des OÖN-Börsespiels in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich: Immer noch wird die Rangliste von Doris Till angeführt. Sie hat auf ihrem fiktiven Spielkonto bereits 15,16 Prozent Gewinn angesammelt. Ihr dicht auf den Fersen sind Gertrude Hornaus (plus 14,92 Prozent) und Lukas Pugstaller (plus 14,87 Prozent).

5579 Teilnehmer sind bereits registriert, 3325 haben eine positive Performance. Top-Performer bei den Aktien ist jene des chinesischen Suchmaschinenbetreibers Baidu: Der Kurs hat seit Spielbeginn um 30,43 Prozent zugelegt.

Lehrreich ist das Börsespiel auch für Schüler: 1627 Teilnehmer gibt es in dieser Wertung. In Führung lag gestern Nachmittag Marcel Wiesinger von der HAK/HASCH Freistadt mit einer Depotentwicklung von 13,95 Prozent. Beste Klasse ist die 4 AHME der Linzer HTL Paul-Hahn-Straße.

Gespielt wird bis 25. März. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Alle Informationen, einen Marktüberblick, ein Börse-ABC und alle Informationen zu den Preisen im Wert von mehr als 30.000 Euro gibt es auf oon-boersespiel.at

