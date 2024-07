Welser TroGroup übernimmt britische Laserfirma

Die britische Firma stellt Laserquellen her, beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an sechs Standorten weltweit und setzte zuletzt an die 40 Millionen Euro um. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Übernahme stärkt die TroGroup ihr drittes Geschäftsfeld namens Iradion, jenes mit Laserquellen. Diese sind in Lasergeräten verbaut und dienen dazu, die Laserstrahlung zu generieren.

In dieser Sparte setzte die TroGroup im Vorjahr mit 85 Mitarbeitern rund 25 Millionen Euro um. Nun soll der Bereich durch die Luxinar-Übernahme deutlich wachsen. "Wir investieren gezielt in diesen Bereich, da wir hier große Wachstumschancen sehen", sagt Unternehmenschef Bernd Badurek.

Fast 2000 Mitarbeiter

Die zwei Geschäftssäulen der Welser sind Stempel und Laserplotter zum Gravieren, Schneiden und Markieren. 1970 Beschäftigte gehören zum Unternehmen, davon arbeiten rund 580 in Österreich. 98 Prozent der Produkte gehen in den Export, der Umsatz belief sich 2023 auf 303 Millionen Euro. Die TroGroup ist zu 74,9 Prozent im Besitz der Müller-Just-Familienstiftungen. 25,1 Prozent hält die niederösterreichische IW Group.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner