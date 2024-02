Welser Küchenhersteller ewe wieder österreichisch

ewe hat 320 Mitarbeiter in Wels und Freistadt.

Das gab das Unternehmen heute, Montag, in einer Aussendung bekannt. Ewe mit Sitz in Wels wurde 1967 gegründet. Firmenchef Wilhelm Pachner verkaufte das Unternehmen 2005, als er ins Pensionsalter kam. Nun kehrt ewe zurück zu den Wurzeln.

"Wir freuen uns, dass ewe Küchen nicht nur weiterhin wie gewohnt zu 100 Prozent in Österreich produziert, sondern nun auch zu 100 Prozent in österreichischem Eigentum ist", wird Geschäftsführer Andreas Hirsch in einer Aussendung zitiert. Die neue Struktur gewährleiste Stabilität und Kontinuität.

Ilag ist die Investmentgesellschaft der heimischen Industriellenfamilie Turnauer, die Franz-Mayr-Melnhof-Saurau-Holding Eigentümerin internationaler Industrie-, Gewerbe-, Forst-, Immobilien- und Dienstleistungsunternehmen sowie Start-ups. Die Bundeswettbewerbsbehörde und das deutsche Bundeskartellamt müssen die Übernahme noch genehmigen.

ewe beschäftigt 320 Mitarbeiter in Wels und Freistadt und setzte zuletzt 59 Millionen Euro um.

