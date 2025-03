Welser IT-Dienstleister Premedia übernimmt deutsche elanyo

Die Premedia GmbH mit Sitz in Wels übernimmt die Stuttgarter elanyo GmbH. Der Anbieter für Marketing-Software will mit der 100-prozentigen Übernahme seine Expertise stärken und seinen Wirkungsbereich in den deutschen Markt erweitern, um näher an seine Kunden zu rücken, wie es in der Presseaussendung des Unternehmens hieß. Die 2016 gegründete elanyo sei auf digitale Transformation spezialisiert.

Mit mehr als 100 erfolgreich abgeschlossenen Projekten für mehr als 30 namhafte Kunden, darunter die Deutsche Telekom, die REWE Group und Fressnapf, habe sich elanyo als starker Partner für datengetriebene Organisationen etabliert. "Mit der Übernahme von elanyo erweitern wir gezielt unsere Kompetenzen und vertiefen unser Wissen in den Bereichen Data Analytics und KI-gestützte Kundeninteraktionen", sagte Premedia-Geschäftsführer Wolfgang Erlebach. "Diese Kombination macht uns zu einem der führenden Anbieter für datenbasierte Kommunikation im DACH-Raum." Über Kaufpreis und Umsatzzahlen wollte das Unternehmen keine Angaben machen.

Die Marke elanyo bleibe bestehen, betonte Premedia-COO Jürgen Oberngruber. Alle Beschäftigten würden übernommen, die 130 Mitarbeiter starke Premedia plane, das Team in Deutschland weiter auszubauen und neue Experten für die Bereiche Data Analytics, Omnichannel Campaign Management und Digital Customer Experience zu gewinnen. elanyo-Mitgründer und Geschäftsführer Florian Stompe spiele eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung. "Datenbasierte Personalisierung trifft auf exzellentes Content-Management", sah er durch die Zusammenführung der beiden Firmen KI-gestütztes Marketing auf einem völlig neuen Niveau.

