Welser Hotelentwickler verkauft seine Amedia-Hotels

23 Amedia-Hotels in Österreich, Deutschland, Tschechien, Italien und in den Niederlanden wechseln den Besitzer. Der Welser Hotelentwickler Udo Chistee verkauft die Betreibergesellschaften und die Marke Amedia an die HR-Gruppe von Ruslan Husry. Die Immobilien verbleiben in Chistees Welser Unternehmen AHC. „Mit Corona hat der Verkauf nichts zu tun“, so Chistee. Man verhandle seit Jahren, bestätigt die Berliner HR-Gruppe auf Anfrage der OÖNachrichten.