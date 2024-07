Wels Strom senkt die Preise

Der Energieversorger Wels Strom hat am Freitag angekündigt, die Strompreise „zum regulären Termin per 1. Jänner 2025 deutlich zu reduzieren“, wie aus einer Aussendung hervorgeht. Die Kunden sollen laut Geschäftsführer Stefan Grassmann aber schon im Herbst von günstiger gewordenen Einkaufspreisen profitieren. Derzeit würden Optionen geprüft, in welcher Form die gesunkenen Marktpreise an die Kunden weitergegeben werden sollen. Die Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen.

Die letzten Preissenkungen gab es Anfang des Jahres bzw im Juli 2023.

Auch die Energie AG hat diese Woche Preissenkungen angekündigt:

Mehr zum Thema Wirtschaft Energie AG senkt Strompreis um rund ein Drittel LINZ. Nach dem Gaspreis senkt die Energie AG ab 1. Oktober auch den Strompreis für Kunden. Energie AG senkt Strompreis um rund ein Drittel

