Eine traurige Entwicklung für den Anleger." "Die größte Enttäuschung unter den heimischen Aktien in den vergangenen zehn Jahren." Die Urteile von Florian Beckermann vom Interessenverband der Anleger und von Alois Wögerbauer, Geschäftsführer in der 3 Banken-Generali Investment, lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.