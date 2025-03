Weiterer Millionenauftrag für Linzer Kontron

Der Linzer IT-Konzern Kontron hat am Mittwoch einen erneuten Millionenauftrag bekannt gegeben. Der Automotive-Standort in Düsseldorf hat ein Neugeschäft im Wert von 40 Millionen Euro an Land gezogen. Der Auftrag umfasse die Lieferung hochentwickelter Sensortechnologien, heißt es. Den Auftraggeber nennt Kontron nicht.

"Wir freuen uns über diesen wichtigen Ausbau unseres Angebots im Bereich Automotive und sind stolz darauf, mit unserem Standort in Düsseldorf einen wichtigen Beitrag für die Innovationskraft unserer Kunden zu leisten", sagt Hannes Niederhauser, Konzernchef von Kontron.

Erst vorvergangene Woche hat sich Kontron, wie in den OÖN berichtet, einen 250-Millionen-Dollar von japanischen Autoherstellern gesichert. Beim Linzer Unternehmen arbeiten rund 7000 Mitarbeiter weltweit, die im Vorjahr nach vorläufigen Zahlen 1,7 Milliarden Euro umgesetzt haben.

