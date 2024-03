Weitere chinesische Automarke startet in Europa

Chinesische Autohersteller drängen mit Vehemenz nach Europa. BYD, MG Motors, Polestar sind schon da. Mit dem großen Hersteller Chery wagt nun ein weiterer Autoproduzent den Sprung nach Europa, mit zwei Marken, einer breiten Antriebspalette und attraktiven Preisen. Chery-Europa-Chef Jochen Tütig erklärt im OÖN-Interview, wie der Markteintritt abläuft. Und wann die ersten Autos nach Österreich kommen.

OÖN: Herr Tüting, Chery ist ein bereits etablierter chinesischer Autohersteller. Nun wurde der Eintritt auf den europäischen Markt gestartet – wie schaut denn da der Fahrplan aus und in welchen Ländern will Chery präsent sein?

Jochen Tüting: Unser großes Ziel ist, dass wir mittelfristig in Europa flächendeckend vertreten sind. Aus diesem Grund haben wir bereits in den Niederlanden eine Vertriebsholding gegründet. Und in Raunheim bei Frankfurt/Main haben wir ja unser europäisches Entwicklungszentrum.

Mit welchen Marken und Modellen soll Europa bespielt werden?

Mit den Marken Omoda und Jaecoo – und bis Ende des Jahres 2025 soll es von jeder Marke zumindest drei Modelle in Europa geben.

Mit welchen Ländern wird gestartet?

Der Start erfolgte vor vier Wochen in Spanien – mit dem Kompakt-SUV Omoda 5, der 4,40 Meter lang ist. Demnächst soll es zudem in Polen, Italien und Großbritannien losgehen. In einer zweiten Welle wollen wir in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich beginnen. In den größeren europäischen Ländern werden wir eigene Vertriebsorganisationen aufbauen, in kleineren Staaten wollen wir mit lokalen Importorganisationen zusammenarbeiten, so auch in Österreich.

Warum gleich zwei Marken zu Beginn?

Wir wollen als Volumenhersteller in Europa starten und den Kunden eine Auswahl vom B- bis zum D-Segment geben. Modelle von Omoda sind dabei Crossover-Varianten mit dynamischerem Design, während Jaecoo für elegante SUV-Varianten steht.

Wird Chery nur Elektroautos anbieten?

Nein, wir werden auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mit und ohne Allradantrieb sowie Autos mit Plug-in-Hybridantrieb nach Europa bringen.

Warum fährt man bei den Antrieben mehrgleisig? Die Weichen für die E-Mobilität sind ja bereits gestellt.

Die Weichen sind gestellt, ja. Aber die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten in den verschiedenen EU-Staaten läuft sehr unterschiedlich. Es gibt EU-Länder, da steckt die Ladeinfrastruktur noch in den Kinderschuhen. Oder die Einkommen reichen noch nicht für ein Elektroauto. Und wie gesagt, wir wollen flächendeckend in Europa vertreten sein. Und wir wollen ja den Marktstart jetzt machen und nicht erst in drei Jahren. Es kann aber natürlich Differenzierungen in den einzelnen Märkten geben.

Also in Norwegen eher nur E-Autos und in Polen vorerst verstärkt Verbrenner?

Ja, zum Beispiel.

Wann wird Chery in Österreich starten?

Wir versuchen, es noch heuer zu schaffen. Aber: Wir suchen eine zukunftsfähige Partnerschaft – und daher ist es nicht so wichtig, ob das zwei Monate früher oder später geschieht. Wichtig ist vielmehr, dass es passt.

Welche Marken und Fahrzeuge kommen nach Österreich?

Grundsätzlich die bereits angesprochenen zwei Marken mit je drei Modellen und verschiedenen Antrieben. Wir geben aber der jeweiligen Importgesellschaft, die den Markt kennt, einen gewissen Entscheidungsspielraum bei der Wahl der Modelle und Antriebe.

In welchen Preisregionen werden sich die Fahrzeuge in Österreich bewegen?

Das kann ich noch nicht sagen. Aber in Spanien kostet der Kompakt-SUV Omoda 5 mit Verbrennungsmotor aktuell ab 27.900 Euro. Das Topmodell ist um 2000 Euro teurer. Die Elektrovariante des Omoda 5 mit einem Akku mit 64 Kilowattstunden und gut 420 Kilometern Reichweite liegt jeweils rund 10.000 Euro über dem Verbrennermodell.

Wie wird der Vertrieb in Österreich organisiert? Wird ein Händlernetz aufgebaut? Von wie vielen Standorten reden wir da?

Das überlassen wir der Importeursgesellschaft, aber wir wollen natürlich flächendeckend vertreten sein.

Wer ist Chery Automobile?

Chery Automobile Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Wuhu. Der Konzern zählt zu Chinas größten Autoexporteuren und ist aktuell in rund 80 Ländern weltweit vertreten. 2023 wurden 1,88 Millionen Autos produziert, die Hälfte ging in den Export; seit der Gründung von Chery wurden mehr als 13 Millionen Fahrzeuge gebaut. Marken sind Chery, Riich oder Karry – und für Europa eben Omoda sowie Jaecoo (Kombination aus Jaeger und Cool).

