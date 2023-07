Weitere 33 Millionen Euro vom Bund für Wasser-Infrastruktur

Davon entfallen 20 Millionen auf die Trinkwasserversorgung in Österreich und zehn Millionen auf die Abwasserentsorgung. Der Rest wird in den Hochwasserschutz investiert, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Im Mai hatte das Landwirtschaftsministerium bereits eine zusätzliche Förderung von 100 Millionen Euro in den Ausbau und die Sicherung der Wasser-Infrastruktur verkündet. Insgesamt fördert das Ministerium damit 373 Wasser-Projekte und löst Gesamtinvestitionen von gut 184 Millionen Euro aus. "Insbesondere Projekte der Trinkwasserversorgung sind angesichts zunehmender Trockenheit von hoher Priorität", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper