Weisungsfreie und transparente Glücksspielbehörde

Die Novomatic-Affäre, im Zuge derer auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mit einer Hausdurchsuchung unter Druck geraten ist, hat der Neuordnung des Glücksspiels in Österreich einen Schub verliehen. Mit Beginn des nächsten Jahres soll eine unabhängige und transparente Glücksspielbehörde mit einem richterlichen Senat das Glücksspiel regeln. Bisher war das im Finanzministerium angesiedelt. Blümel selbst erklärte am Mittwoch, die Mehrfachrolle des Finanzministeriums im Glücksspielbereich sei nicht mehr zeitgemäß.

Für die neue Behörde sollen – dem Vergaberecht entsprechend – die beiden Vorstände für fünf Jahre ausgeschrieben werden.

Eine Änderung daran, dass nur der Casinos-Austria-Konzern mit dessen Seite win2day Onlinewerbung betreiben darf, plant das Finanzministerium nicht – wodurch der Monopolmarkt in diesem Bereich bleibt. Weitere Konzessionsvergaben sollen nicht auf dem Programm stehen, die jetzigen laufen 2027 aus. Das kleine Glücksspiel (Automaten, Sportwetten), wo erlaubt, soll Länderkompetenz bleiben. Bleiben soll auch der derzeitige Staatsanteil von einem Drittel an den Casinos Austria, Privatisierungen seien nicht geplant, so Blümel Mittwochabend vor Journalisten.

Private Anbieter fordern seit Jahren die Liberalisierung des Glücksspielmarkts. Die Branche begrüße "grundsätzlich" die Diskussion, die "Rechtslage in Österreich zu modernisieren". Ohne geeignetes und europarechtskonformes Regulierungsmodell bedeuteten geplante Sanktionen für Anbieter mit europäischer, aber aktuell ohne österreichischer Lizenz jedoch das Aus für etliche Unternehmen wie bet-at-home oder Interwetten.

