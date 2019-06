Weinbauromantik statt intensiver Ackerbau

Petra (42) und Florian (43) Schmuckenschlager haben das geschafft, wovon sie seit Beginn ihrer Beziehung an der Universität für Bodenkultur Wien geträumt haben: selbständige Bauern sein.

Der Hof der Frau in Enns hätte mit auf Großmaschineneinsatz basierendem Ackerbau nicht für einen Vollerwerb gereicht; er arbeitete als Werksleiter bei Fruchtsaft Pfanner in Enns, sie auf der Kammer. Vor vier Jahren setzte das Paar daher ein Projekt auf, das den Hof für beide zum Vollarbeitsplatz machen sollte. Das "Hofweingut" in Volkersdorf wurde zum Haupterwerb. Es wurden auf 2,5 Hektar Reben ausgepflanzt, die viele Jahre leer stehenden Räume im Vierkanter wurden sukzessive für die Verarbeitung der Trauben und für Gäste umgebaut.

"Der Wein ist für uns nahe gelegen, weil er unser beider Leidenschaft ist", sagt die junge Weinbäuerin. Vor allem: Ihr Mann stammt von einem Weinbauern in Klosterneuburg und hat vor der Uni die dortige Weinbauschule absolviert. Bruder Johannes ist Präsident des österreichischen Weinbauverbands und der Landwirtschaftskammer Niederösterreichs.

Ganz wichtig sei, dass der Konsument jetzt wieder im Mittelpunkt stehe und auf dem Hof willkommen sei, sagt Petra. Früher sei die Ernte – Mais, Getreide, Rübe – einfach an den Agrarhandel geliefert worden. Der Ackerbau könne heute großzügig mit Ökoflächen geführt werden.

Für den Erfolg im Weinbau sei wesentlich, dass die gesamte Wertschöpfung, inklusive Kellertechnik und Direktvermarktung mit Buschenschank, im eigenen Betrieb erfolge. "Wir wollen daher Vollanbieter sein", begründet Florian die Sortenbreite mit sechs Weiß- und Rotweinen.

Das Obermayrgut verströmt heute Weinromantik, mit großem Ziegelgewölbe, in dem statt Mostfässern die Edelstahltanks stehen; mit Verkostungsraum und Buschenschank. Ein Modell, das nicht für viele Bauernhöfe geeignet ist. In Volkersdorf scheint es wegen des Klimas und der guten Ausbildung der Bauersleute gelungen zu sein.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at