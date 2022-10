Weinbau in OÖ: Von der Rarität zur "feinen Nische"

Anfangs noch von manchen als „Spinnerei“ belächelt, hat sich in Oberösterreich mittlerweile eine Winzerszene etabliert. „Es gab eine Entwicklung von einer Rarität hin zu einer kleinen, feinen Nische“, sagt Karl Dietachmair. Der Direktor der Landwirtschaftskammer OÖ belegte dies heute, Montag, bei einer Pressekonferenz mit Leo Gmeiner (Präsident des Weinbauverbandes OÖ) und Karl Ferdinand Velechovsky (Vizepräsident) mit Zahlen: Lag das Anbaugebiet um die Jahrtausendwende bei drei Hektar, sind es aktuell 80. Für weitere 20 Hektar wurden bereits Pflanzrechte beim Land beantragt.

72 Betriebe bzw. Personen haben Weinreben gepflanzt, rund 5000 Hektoliter werden jährlich produziert (Österreich: 2,5 Millionen Hektoliter). „Die Branche ist kleinstrukturiert“, sagt Dietachmair. Für rund 20 Betriebe sei der Weinbau zu einem wirtschaftlich wichtigen Standbein geworden: Ziel sei, diesen Wert zu heben. 15 Hektar Weinreben dürfen in Oberösterreich jährlich neu gepflanzt werden: Grund sind strenge, EU-weite Reglementierungen.

Was den Weinbau in Oberösterreich treibt, sind auch die sich ändernden klimatischen Bedingungen: Oberösterreich ist laut Dietachmair mittlerweile zum idealen Anbaugebiet für Grünen Veltliner geworden. Mit zwölf Hektar Anbaufläche ist es auch die verbreitetste Rebsorte in Oberösterreich. Der Sommer 2022 war heiß, es gab aber auch Regen, laut dem Perger Winzer Leo Gmeiner ideale Bedingungen: „Der September war aber kühl und verregnet.“ Es sei jedoch gelungen, die hohe Traubenqualität auch in die Keller zu bringen.

Laut Velechovsky, Winzer in Leonding, gibt es 70 Rebsorten in Oberösterreich, zwei Drittel sind weiße Trauben. Vermehrt würden auch Sorten gezüchtet, die nicht anfällig für Pilzbefall sind.