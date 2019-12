„Trotz der sich abschwächenden Konjunkturlage lässt sich das Christkind offensichtlich nicht die Stimmung verderben“, sagt Peter Buchmüller. Der Obmann in der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WK) hat am Mittwoch in Wien die Zwischenbilanz des Weihnachtsgeschäfts nach den ersten drei Einkaufssamstagen präsentiert.