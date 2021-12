Weihnachtsgeschäft: Supermärkte sind Gewinner

Das Weihnachtsgeschäft läuft für den stationären Handel trotz vieler Schließtage nicht so schlecht. Der Handelsverband und das Wirtschaftsforschungsinstitut gehen von einem weihnachtsbedingten Mehrumsatz von 1,2 Milliarden Euro netto aus. Das entspricht einem Plus von 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, als das Weihnachtsgeschäft ebenfalls stark durch die Pandemie eingeschränkt wurde.

Auffallend ist, dass der Lebensmittelhandel der große Profiteur der Corona-Lockdowns ist. Er hat seinen Weihnachtsumsatz im Vergleich zu dem Vorkrisenjahr 2019 verdoppelt (siehe Grafik). Darunter versteht das Wifo den Mehrumsatz im Dezember im Vergleich zum Monatsdurchschnitt von Jänner bis November. Dass dieser Sprung von 316 auf 607 Millionen Euro nicht allein durch den Verkauf von Lebensmitteln zustande gekommen ist, sondern durch Spielwaren, Sportgeräte und Kleidung, haben viele Händler, die zusperren mussten, immer wieder kritisiert.

Mode, Bücher, Spielzeug

"Im Nicht-Lebensmittelbereich hingegen liegen die Mehrumsätze im Dezember weiterhin um 50 Millionen Euro unter Vorkrisenniveau", sagte Wifo-Ökonom Jürgen Bierbaumer. Laut einer Handelsverband-Umfrage liegen die geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke pro Kopf heuer in Österreich auf Vorkrisenniveau bei 463 Euro nach 420 Euro 2020. Die beliebtesten Geschenke sind Bekleidung, Parfum, Kosmetik, Süßigkeiten, Bücher, Spielzeug.

Der Online-Handel wird, befeuert vom Weihnachtsgeschäft, heuer übers Jahr gerechnet nochmals um 20 Prozent wachsen. "Wir werden mit 9,6 Milliarden Euro erstmals einen eCommerce-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz von mehr 13 Prozent erreichen. Leider fließen fast zwei Drittel davon ins Ausland ab", sagte Handelssprecher Rainer Will.

Er bezeichnete die Lage bei vielen Einzelhändlern als "äußerst angespannt", manche Händler würden Rechnungen nicht mehr vollständig begleichen können und müssten Personal reduzieren. Er kritisiert die unlogische Zusperrpolitik: "Klientelpolitik spielt eine größere Rolle als die wissenschaftliche Basis."

Will forderte eine "Nachschärfung" bei den Corona-Hilfen und schnellere Abwicklung. Der Handelsverband begrüßte es, dass die Demos in der Wiener Innenstadt am vierten Adventwochenende erst ab 18 Uhr erlaubt sind.