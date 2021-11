Neue Corona-Variante führt zu Einbruch an den Börsen

"Solange man über Ansteckungsraten und Impfschutz nichts weiß, regiert an der Börse die Unsicherheit, und es wird verkauft", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Und eine neue Variante, die durch Impfstoffe nicht bekämpft werden kann, ist wie ein neues Virus." DAX und Euro-Stoxx-50 brachen am Freitag so stark ein wie zuletzt beim Börsen-Crash im März 2020, als die erste Pandemiewelle Rezessionsängste geschürt hatte. Der DAX stürzte im frühen Handel um bis zu vier Prozent auf 15.283 Punkte ab und lag am Vormittag noch 2,9 Prozent im Minus. Der Euro-Stoxx-50 verlor bis zu 4,6 Prozent auf 4.098 Zähler.

"Der 'Black Friday' scheint heute auch an der Börse mit Kurs-Rabatten einherzugehen", fügte CMC-Experte Stanzl hinzu. Ob Aktien damit aber bereits wieder günstig seien, wisse im Moment aber niemand.

Die in Südafrika entdeckte Mutation des Erregers Covid-19 könnte Experten zufolge ansteckender sein als der aktuell grassierende Typ Delta und resistenter gegen die bisherigen Impfstoffe. "Sollte sich die neue Variante als sehr aggressiv herausstellen, könnte dies wie bei der ersten Coronawelle mit der Schließung des internationalen Flugverkehrs einhergehen", warnte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Einige Staaten schränken die Reisefreiheit bereits ein oder stehen kurz davor.

Vor dem Hintergrund brach der Index der europäischen Reise- und Tourismuswerte um bis zu 7,3 Prozent ein. Zu den größten Verlierern zählte hier die AUA-Mutter Lufthansa, die mit einem Minus von zeitweise knapp 16 Prozent auf den größten Tagesverlust seit mindestens 30 Jahren zusteuerten. Die Furcht vor neuen flächendeckenden Lockdowns setzte auch Einkaufszentrum-Betreibern zu. Deutsche Euroshop fielen um bis zu 7,6 Prozent auf ein Zwölfmonatstief von 14,53 Euro. Die Papiere des Rivalen Klepierre brachen in Paris fast doppelt so stark ein.

Die Konjunkturängste schlugen sich auch in Rohstoffkursen nieder: Spekulationen auf einen erneuten Rückgang der Nachfrage drückte den Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee 4,4 Prozent ins Minus auf 78,57 Dollar (70 Euro) je Barrel (159 Liter). Zusätzlich belasteten Spekulationen um ein mögliches Überangebot die Stimmung, sagte Analyst Tamas Varga vom Brokerhaus PVM. Ein Beratergremium der OPEC prognostiziert dies wegen der Freigabe strategischer Reserven durch die USA und andere Staaten. Vor diesem Hintergrund rutschte der Index für die europäische Öl- und Gasbranche um 4,8 Prozent ab.

Auch bei Kryptowährungen wie der Bitcoin gingen Corona-Ängste um. Der Bitcoin-Kurs fiel am Vormittag um rund sieben Prozent auf gut 54.400 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte Oktober. Auch andere Digitalanlagen wie Ether oder Dogecoin gerieten deutlich unter Druck. Der Marktwert aller knapp 15.000 Internetdevisen fiel klar unter die Marke von 2,5 Billionen Dollar.

"Die Sorge über eine neue Coronavirus-Variante drosselt die Risikobereitschaft", erklärte Krypto-Experte Timo Emden. Digitalwährungen wie Bitcoin gelten als äußerst riskante Anlageklasse, die durch Turbulenzen an den Börsen meist in Mitleidenschaft gezogen wird.