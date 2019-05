Wegen Brexit und Grenzschutz müssen Bauern um EU-Milliarden bangen

Die Bauern dürften die Hauptopfer der neuen EU-Finanzstrategie werden. Für die gemeinsame Agrarpolitik in der nächsten Finanzperiode, 2021 bis 2027, sollen für den Agrarsektor nur noch 365 statt 408 Milliarden Euro (Finanzperiode 2014 – 2020) zur Verfügung stehen. Doch ein Überblick über die politische Diskussion ist nicht einfach. Für heute, Montag, hat Ministerin Elisabeth Köstinger geladen, um die österreichische Position zu beraten.

Bei der Sitzung des Agrarausschusses im EU-Parlament im April wurden zum Finanzplan von Agrarkommissar Phil Hogan rund 5000 Abänderungsanträge registriert. Völlig unklar ist, ob, ab wann und wie stark der Brexit wirken wird. Großbritanniens EU-Beitrag von zwölf bis 14 Milliarden Euro könnte jedoch bald bei den EU-Einnahmen fehlen; da der Agrarsektor künftig rund 30 Prozent am Gesamthaushalt ausmacht, könnten die Bauern also mehr als vier Milliarden Euro pro Jahr verlieren. Obendrein will die EU die Ausgaben zugunsten von Sicherheit, Grenzschutz und Forschung um 100 Milliarden Euro, knapp 15 Milliarden Euro im Jahr, erhöhen.

71 Prozent aus Fördergeld

Die Kürzungen bei den Bauern würden eins zu eins auf die Einkommen durchschlagen, hatte Oberösterreichs Kammerpräsident Franz Reisecker schon 2018 kritisiert: Aufgrund der kleinbetrieblichen Struktur erzielen unsere Bauern im Schnitt 71 Prozent ihres Einkommens aus Förderbudgets. "Ein existenziell unverzichtbarer Einkommensbeitrag", sagte Reisecker.

In der Diskussion ist in Brüssel ein Trend spürbar: möglichst geringe Kürzungen erreichen und ab 2021 weitgehend beim alten Agrarsystem bleiben. Das heißt mit einer dominierenden ersten Säule: Direktzahlungen an jeden Landwirt pro Hektar, derzeit in Summe rund 40 Milliarden Euro im Jahr. Doch in vielen Prüfberichten ist über Jahre kritisiert worden, dass sich damit die Wettbewerbsfähigkeit der Klein- und Mittelbetriebe laufend verschlechtere. 80 Prozent dieser Direktzahlungen gehen an 18 Prozent der Bauern, stellte etwa das Zentrum für Wirtschaftsforschung (ZEW) fest. In Österreich erhalten die rund 130.000 Betriebe im Schnitt 12.000 Euro im Jahr, nur etwa 2500 Betriebe haben mehr als 50.000 Euro.

Streit um den Deckel

Der irische Agrarkommissar hatte ursprünglich geplant, einen Förderdeckel ab 60.000 Euro einzuziehen; bei der jüngsten Ausschusssitzung beschloss die konservativ-liberale Mehrheit, erst ab 100.000 Euro zu kürzen. Auf Kritik von Grünen und Sozialdemokraten sagte VP-Mandatar Othmar Karas: "Wir hätten die Deckelung lieber weiter unten gehabt." Aber andere wichtige Staaten würden das nicht akzeptieren und würden gebraucht, um bei den Hilfen für Bergbauern Unterstützung zu erhalten.

Karas: "Entscheidend sind die ab Sommer anstehenden Verhandlungen über das Gesamtbudget der EU. Dabei werden wir uns konsequent einsetzen, dass die Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums nicht gekürzt wird."

Nicht akzeptabel ist für Österreichs Agrarvertreter, dass die Gesamtmittel um vier Prozent gekürzt würden, die ökologischen Maßnahmen (Säule 2) jedoch um 15. Das träfe Österreich hart, weil es über diese Säule Klein-, Bio- und Bergbauern unterstützt.

Die Zahlen zum Gemeinschaftsbudget

Vorschlag der Kommission:

1279 Milliarden Euro

= 1,11 Prozent des Bruttonationaleinkommens

der Mitgliedsländer, zuletzt 1087 Milliarden Euro. Das Volumen auf 1,2 Prozent zu erhöhen, wie einige Länder fordern, wird von vier Ländern abgelehnt, u.a. Österreich.

Vorschlag für das Agrarbudget:

365 Milliarden Euro

(= minus vier Prozent)

Davon 286 Milliarden in Säule 1 (Direktzahlungen je

Hektar) und 79 Milliarden Euro in Säule 2 (Umweltleistungen, ein Minus von 15 Prozent). Damit gingen nur noch 29 Prozent nach bislang 38 Prozent des Gesamtbudgets in die Landwirtschaft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at