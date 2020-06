In der Direktion der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) kommt es zu einem Wechsel: Josef Moser, der diesen Posten seit 2011 innehatte, geht mit Jahresende in Pension. Seine Nachfolgerin ist Andrea Heimberger: Sie ist derzeit stellvertretende AK-Direktorin und Leiterin der Abteilung Kommunikation in der AK. Das hat der AK-Vorstand heute, Dienstag, beschlossen.Heimberger wird ab 1. Jänner 2021 die erste Direktorin der AK Oberösterreich sein.