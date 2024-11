Wechsel im Vorstand bei Richter Pharma

Die Wege von Schilde und Richter Pharma trennten sich etwas mehr als eineinhalb Jahren, bestätigt das Unternehmen am Dienstag auf OÖN-Anfrage. Der Logistikspezialist, zuvor Finanzchef bei Schachinger Logistik und Hödlmayr, stieß im April 2023 zu Richter Pharma und war für das operative Geschäft zuständig.

Damals hieß es, dies erfolge vor dem Hintergrund eines großen Investitionsprogramms, das Richter Pharma angekündigt hatte. Binnen sieben Jahren sollen 100 Millionen Euro investiert werden.

An Schildes Stelle rückt nun Petra Hofer in den Vorstand auf. Sie ist seit 2020 im Unternehmen tätig und arbeitete bisher im Bereich Finance & Controlling. Nun verantwortet sie die Finanzen des Leitbetriebs und bildet mit dem langjährigen Vorstandschef Roland Huemer das Führungsduo.

Petra Hofer Bild: Richter Pharma

"In einer Wachstumsphase"

"Richter Pharma ist in der österreichischen Gesundheitswirtschaft ein anerkannter Leitbetrieb. Vor allen Dingen befindet sich das Unternehmen aber in einer Wachstumsphase, in der ich meine Expertise aus dem Finanzbereich gewinnbringend einsetzen kann", wird Hofer in einer Aussendung zitiert. Huemer und Aufsichtsratsvorsitzender Florian Fritsch streuen der neuen Finanzchefin Rosen.

Roland Huemer Bild: Richter Pharma

Der Pharmahersteller, Großhändler und Logistikdienstleister beschäftigt 458 Mitarbeiter an fünf Standorten in Österreich. Der Umsatz betrug im Vorjahr 769 Millionen Euro, ein Plus von rund 13 Prozent zum Jahr davor.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner