Wechsel an der Spitze der roten Wirtschaft

Neues Gesicht an der Spitze des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Oberösterreich: Seit Jahresbeginn ist Manfred Zaunbauer designierter SWV-Präsident. Im Frühling ist eine Konferenz geplant, bei der sich Zaunbauer auch offiziell der Wahl stellt: Das sagte der 53-Jährige heute, Mittwoch, bei einem Online-Pressegespräch mit Landesparteichefin Birgit Gerstorfer.

Zaunbauer folgt Doris Margreiter, die zuvor sechs Jahre lang den SWV geführt hatte. Ein Wechsel war notwendig geworden, weil Margreiter nicht mehr selbstständig, sondern als Angestellte tätig ist. Zaunbauer stammt aus Offenhausen: Er ist seit 20 Jahren selbstständig und Geschäftsführer der „Europack“ in Edt/Lambach. Das Unternehmen stellt Geschenksverpackungen und Tragetaschen her und hat rund 15 Mitarbeiter.

Es brauche Konzepte, wie mit dem Coronavirus gelebt und gearbeitet werden könne, sagte Zaunbauer. Die Ein-Personen-Unternehmen (EPU) seien in der Krise von der Bundesregierung „verraten“ worden: Die Auszahlungen aus dem Härtefallfonds würden schleppend laufen. Zaunbauer und Gerstorfer kündigten auch eine Helpline für Selbstständige in Oberösterreich an, die kommende Woche online gehen soll.