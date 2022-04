Weberzeile, Varena und Max.Center holen wieder auf

SALZBURG. Die Spar European Shopping Centers (SES), eine Tochter der Spar-Österreich-Gruppe hat 2021 bei Frequenz und Umsatz deutlich zugelegt und damit einen großen Teil des Rückgangs aus dem ersten Jahr der Pandemie wieder wettgemacht.

30 Einkaufzentren betreibt die SES in sechs Ländern. Österreich ist dabei der größte Markt. Die Shop-Partner hätten 2021 brutto 2,64 MIlliarden Euro umgesetzt, das entspricht einem Plus von 7,6 Prozent, in Österreich stieg der Umsatz um 6,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro.

Die Zahl der Besucher sei um fünf Prozent auf 85 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Jahr 2019, also dem Jahr vor der Pandemie, liege man bei der Frequenz um 12 Prozent und beim Umsatz um 8,4 Prozent darunter, sagt der Vorstand für das operative Geschäft (COO), Christoph Andexlinger, im Gespräch mit den OÖNachrichten. „2021 war ein äußerst herausforderndes Jahr - sowohl für unsere Shop-Partner als auch für uns. Aber der Trend geht in die richtige Richtung“, sagt Andexlinger. Das setze sich auch heuer fort. „Es gibt wieder Trauungen, Erstkommunion und andere Feste. Im Vorjahr um diese Zeit hatten wir einen Lockdown.“ Jetzt würde wieder mehr eingekauft.

In Oberösterreich betreibt die SES die Weberzeile in Ried, die bei der Frequenz die größten Zuwächse erzielte und auch beim Umsatzplus überdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch Varena in Vöcklabruck und das Max.Center in Wels gehören zur Gruppe. Am stabilsten durch die Krise kamen die Zentren in Kroatien, besonders schwierig sei die Situation in Padua gewesen, wo SES zwei Malls betreibt. Norditalien war bei den Maßnahmen wegen der Überlastung der Krankenhäuser bei den Maßnahmen lang streng, was den Konsum einschränkte. Österreich sei bei der Entwicklung im Mittelfeld gelegen.

Bei der Entwicklung der Einkaufszentren sieht Andexlinger einen Wechsel vor allem im Textilhandel. Einige hätten sich zurückgezogen, andere Anbieter seien gewachsen. „Gerade im Textilhandel gibt es für innovative Ideen in diesem Wandel große Chancen, sich zu etablieren“, sagt der SES-Vorstand, der seit mehr als einem Jahr diese Funktion innehat. Die Gastronomie habe es während der Pandemie nicht leicht gehabt. Tendenziell würde sich die Präsenz der Gastronomiebetriebe in Einkaufszentren aber verstärken