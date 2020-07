Wasserstoff: BMW tastet sich heran

"Je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln, hat die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie das Potenzial, eine weitere Säule im Antriebsportfolio der BMW-Gruppe zu werden", sagte Zipse gestern, Freitag, bei einem Besuch des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier im BMW-Forschungszentrum in München. Im November 2022 will BMW eine Pilotserie mit Wasserstoffantrieb auf die Straße bringen. Marktreife Fahrzeuge erwartet er frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts.

Laut Zipse fehlt es vor allem am entsprechenden Tankstellennetz: Für den Straßenverkehr sei vor allem ein Ausbau der Tankinfrastruktur erforderlich, der sowohl die Bedürfnisse der Nutzfahrzeuge als auch die von Pkw berücksichtige.

BMW beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit Wasserstoff und kooperiert dafür auch mit Toyota.

Altmaier betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Politik und Industrie beim Ausbau der Wasserstofftechnologie: "Unser Ziel besteht darin, dass Deutschland auch in 20, in 40, in 50 Jahren einer der besten Industriestandorte weltweit ist."