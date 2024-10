Dimitrij Ovtcharov macht an der Tischtennisplatte keiner etwas vor. Der 36-jährige Deutsche hat in seiner Sportart fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Mehrere Europameistertitel und Olympiamedaillen zieren die Visitenkarte, im Jänner und Februar 2018 führte er die Weltrangliste an.