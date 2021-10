Was Sie über Immobilien wissen sollten

Ist Wohnen heute noch leistbar? Und kann ich bei der Finanzierung einer Immobilie auch Geld sparen? Das sind zwei Fragen, die beim Immobilientag der OÖN in Kooperation mit der Notariatskammer für Oberösterreich erörtert werden.

Am Freitag, 15. Oktober, wird es drei Diskussionsrunden geben:

13.00 bis 13.45 Uhr: "Es bleibt alles in der Familie: Heiraten und Scheiden, Schenken und Erben". Dazu informieren die Notare Birgit Mohr, Birgit Wittmann , Friedrich Jank und Notarsubstitut Clemens Molan.

"Preisfrage: Wer kann sich Wohnen noch leisten?". Fragen beantworten Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Neue Heimat, Alexandra Petermann, Vorständin in der WSG, Manfred Pammer, Vorstand bei Athos Immobilien, Wolfgang Stabauer, Geschäftsführer der Öko-Wohnbau, und Notar Markus Seidl.

15.00 bis 15.45 Uhr: "Die Kostenfallen bei Finanzierung und Steuern". Wie hier Geld gespart werden kann, darüber sprechen: Teresa Mursch-Edlmayr, Notarsubstitutin, Steuerberater Bernhard Ditachmair sowie Christoph Zoitl, Leiter des Treasury der Hypo Oberösterreich, und Martin Schmid, Versicherungsvermittler bei Ergo.

Sie können persönlich in den Linzer Promenaden Galerien oder online via nachrichten.at dabei sein. Besucher können auch persönliche Beratungstermine bei zehn Notaren in Anspruch nehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, uns Fragen an wirtschaft@nachrichten.at zu schicken. Diese werden anonymisiert in der Diskussion erörtert.

Ein 3-G-Nachweis (PCR-Test) ist zu erbringen. Anmeldungen bitte unter notare-immotag.at.