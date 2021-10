Was Sie über Immobilien wissen sollten

Zu den wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen im Leben zählt das Kaufen, Erben und Schenken von Immobilien. Wenn diese Vorgänge innerhalb der Familie stattfinden, wird die Angelegenheit nicht unbedingt einfacher.

Wer mehr wissen will, ist am Freitag, 15. Oktober, beim OÖN-Immobilientag mit den oö. Notaren richtig. Zwischen 12.30 und 16.30 Uhr werden im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien in Talkrunden und in persönlichen Beratungsgesprächen mit Notaren die wichtigsten Fragen erörtert. Mit dabei sind unter anderen die Experten Birgit Mohr, Clemens Ettmayer und Birgit Wittmann.

Der Immobilientag findet mit Besuchern und im Internet statt. Anmeldung auf notare-immotag.at.

Birgit Mohr Bild: VOLKER WEIHBOLD