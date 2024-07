Was passiert, wenn mein Koffer verloren geht?

Wandern in Österreich, Badeurlaub in Jesolo, die Studienreise in den Kaukasus: Die Urlaubssaison beginnt. Mit der für viele schönsten Zeit des Jahres sind auch viele rechtliche Fragen verbunden. Die OÖN haben Antworten zu den wichtigsten Themen. ? Darf ich auf Urlaub gehen, wann ich will? Nein. Urlaub ist in Österreich Vereinbarungssache, und zwar unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebs und die Erholungsmöglichkeit des Arbeitnehmers. "Ein einseitiger Antritt ist nicht möglich.