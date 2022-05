Was passiert, wenn kein russisches Gas mehr fließt? 

Die EU-Kommission hat den Entwurf für ein Ölembargo auf den Weg geschickt. Eine noch wirkungsvollere Sanktion wäre ein europaweit abgestimmtes Gasembargo. Russland verdient alleine mit dem Export von Erdgas in die EU geschätzt 660 Millionen Euro täglich. Durch einen Lieferstopp könnte Druck auf Russland ausgeübt werden.

Andererseits sind Europa und hier vor allem Österreich stark abhängig vom russischen Gas. Wie berichtet, entfallen 80 Prozent des Gasverbrauchs in Österreich auf russisches Gas. Stark betroffen von einem Lieferstopp wäre vor allem die Industrie, auf die rund 80 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs in Österreich entfällt.

Wie sehr ein Gasembargo Österreich treffen würde, hat die liberale Denkfabrik Agenda Austria versucht zu errechnen: Drei Szenarien wurden dafür errechnet. In allen drei Szenarien wurde zugrunde gelegt, dass seit 1. Mai bis Jahresende kein Gas mehr aus Russland nach Österreich kommt (58 Prozent des jährlichen Bedarfs wären betroffen). Die größte Last würde in jedem Szenario die Industrie tragen. Die wegbrechende Nachfrage aus der Industrie wirke sich in der Folge aber stark auf Dienstleister sowie den Handel aus.

Optimistisch : In einem ersten, optimistischen Szenario wird davon ausgegangen, dass, in Anlehnung an die Pläne der Europäischen Kommission, zwei Drittel des Gases kurzfristig kompensiert werden könnten. „Österreich würde etwa 15 Prozent seiner gesamten Jahresmenge verlieren“, sagte Agenda-Austria-Ökonom Jan Kluge heute, Mittwoch, bei einem Online-Pressegespräch. Angenommen wird in diesem Szenario auch, dass die Haushalte ihren jährlichen Gasverbrauch um rund zehn Prozent reduzieren. Der Rückgang der realen Wirtschaftsleistung würde rund 1,5 Prozentpunkte betragen, was einem Wert von 5,6 Milliarden Euro entspricht. 25.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen. Mittel : Für das mittlere Szenario wird angenommen, dass nur rund die Hälfte des wegfallendes Gases kurzfristig ersetzt werden könnte. Österreich hätte in diesem Fall heuer ein Viertel weniger Gas zur Verfügung. Zudem reduzieren die privaten Haushalte ihren Verbrauch nur um acht Prozent. Die Industrie muss größere Lasten tragen, was laut Kluge zu einem Rückgang der realen Wirtschaftsleistung um 2,4 Prozentpunkte (rund neun Milliarden Euro) entspricht. Damit wären rund 40.000 Arbeitsplätze bedroht. Pessimistisch : Im schlechtesten Fall wird davon ausgegangen, dass nur fünf Prozent des wegfallenden Gases ersetzt werden können. Zudem sparen die privaten Haushalte kein Gas ein. Österreich muss auf 40 Prozent der gesamten Gasmenge verzichten. Die Wirtschaft bricht in diesem pessimistischen Szenario um rund 4,5 Prozent ein, was rund 16,9 Milliarden Euro entsprechen würde. Fast 80.000 Österreicher würden arbeitslos werden.

Wirtschaft in Planungen einbinden

Wie kann Österreich gegensteuern? Laut Agenda Austria müssen in einem ersten Schritt die Notfallpläne überprüft werden. Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn übte in diesem Zusammenhang Kritik an Energieministerin Leonore Gewessler: Österreich stolpere planlos durch die Krise. „Die Feststellung dass wir uns zu abhängig von russischem Gas gemacht haben, heizt noch keine Wohnung.“ Gewessler müsse vorangehen und ein „Worst-Case-Szenario“ skizzieren. Die Wirtschaft müsse in die Planungen eingebunden werden.

Laut Agenda-Austria-Ökonom Marcell Göttert müsste Österreich mittelfristig versuchen, von russischem Gas unabhängig zu werden. Die hohen Gaspreise würden einen Anreiz liefern, dieser dürfte nicht durch Subventionen für die Industrie gemildert werden. Russisches Gas müsse koordiniert ersetzt werden, etwa durch mehr Gas aus Norwegen, zusätzliches Flüssiggas (LNG) und die Prüfung derzeit ungenützter europäischer Förderstätten.