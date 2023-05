In einem OÖN-Exklusivbericht war am Freitag davon die Rede, dass der Basischemiekonzern Borealis in einem Mega-Chemiekonzern des Staatskonzerns ADNOC aus Abu Dhabi aufgehen könnte. Entsprechende Gespräche über die "Neuordnung der Beteiligungen" zwischen den Eigentümern OMV und ADNOC wurden den OÖN bestätigt.