"Was mit der Cofag angerichtet wurde, ist beachtlich"

Kritische Stellungnahmen zur Gründung der Covidhilfen-Finanzierungsagentur (Cofag) und deren Arbeitsweise kommen nicht nur vom Rechnungshof und der Opposition, die sich in ihrem jahrelangen Tadel bestätigt sieht. Seit zwei Jahren liegt der Wiener Anwalt Alfred Nemetschke im Dauerclinch mit der Förderfirma des Bundes.

"Hätten wir es doch wie die Schweiz gemacht: Dort haben die Finanzämter die Unterstützungen ausbezahlt. Beantragung und Abwicklung liefen über die Hausbanken. Die kennen ihre Kunden, haben eingereicht, im Finanzamt wurde automatisiert auf Plausibilität geprüft und innerhalb weniger Tage wurde ausbezahlt", sagt Nemetschke. "So macht das eine moderne Verwaltung."

Weil eine laut Nemetschke "ahnungslose Truppe" agiert habe, wundern ihn auch die hohen Beraterkosten nicht. Der Rechnungshof hat – wie berichtet – 21 Millionen Euro an Beraterrechnungen von April 2020 bis Juni 2021 zusammengezählt und dies in einem Rohbericht kritisiert.

Laut Neos-Abgeordneter Karin Doppelbauer kamen im Übrigen Berater zum Zug, die im staatsnahen Bereich bereits früher gut dotierte Mandate übernommen hatten. So hat Schönherr Rechtsanwälte über Jahre den Abverkauf der Hypo begleitet. Mit Gaisberg Consulting ist auch der PR-Berater in beiden Fällen ident. "Es sind immer die gleichen Berater, die bei staatlichen Beteiligungen auftauchen, teure Mandate übernehmen und dann Gratisleistungen für die Partei mitübernehmen." SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried sprach gestern von einem "Selbstbedienungsladen für Türkise und VP-nahe Berater".

Mitteilung statt Bescheid

Auch die Neos hätten von Beginn weg die Finanzämter als zuständig gesehen. Mehrfach haben alle Oppositionsparteien kritisiert, dass die Rechtsposition von Fördernehmern gegenüber der Cofag schlechter sei als gegenüber dem Finanzamt. "Von der Cofag erhält der Unternehmer eine Mitteilung. Vom Finanzamt gibt es einen Bescheid, den ich beeinspruchen kann. Gegen die Cofag kann ich nur eine privatrechtliche Klage führen", so Doppelbauer.

Anwalt Nemetschke, der den Wiener Caféhausbetreiber Berndt Querfeld vertritt, behält sich genau solche Klagen gegen die Cofag vor. Er stößt sich auch an der handwerklichen Vorgangsweise: So seien mitten in der laufenden Abwicklung Richtlinien verschärft worden. Der auf Immobilienrecht spezialisierte Anwalt meint damit die unklare Rechtssituation in Bezug auf den Mietzins. Denn noch immer ist nicht eindeutig vor dem Obersten Gerichtshof ausjudiziert, ob Mieten zu Recht nicht bezahlt wurden. Die Cofag fordert von Geschäftsmietern, große Anstrengungen nachzuweisen, um den Mietaufwand zu minimieren.

Rechtlich unsaubere Hilfe

Inzwischen lässt sich die Cofag von den Finanzämtern unterstützen, was rechtlich nicht in Ordnung sei, so Doppelbauer. Die Finanz führt Betriebsprüfungen durch. Dabei werden Rückforderungen von Förderungen festgestellt. Nemetschkes Einschätzung nach werde die Cofag tausende Unternehmen klagen müssen, denn "es ist alles komplett widersprüchlich". Er habe im Namen seines Klienten allen Forderungen widersprochen. Sein Fazit: "Was Blümel und Co. mit der Cofag angerichtet haben, ist beachtlich."

Doppelbauer merkt an, dass noch immer nicht alle Berechtigten Zahlungen erhalten hätten. (sib)