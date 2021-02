Wie erklären Sie einem sechsjährigen Kind, was Sie beruflich machen? Wir sind für die arbeitenden Menschen da, wenn sie Probleme haben im Berufsleben oder bei Einkäufen, Strom, Mieten. Wir helfen ihnen, zu ihrem Recht zu kommen. Und was antworten Sie auf die Frage, warum Sie dafür Geld bekommen? Weil ich täglich viele Stunden dafür arbeite. Und weil ich mich mit meinem Wissen, meiner Erfahrung und mit ganzem Herzen für die Anliegen der Mitglieder der Arbeiterkammer einsetze. Was macht Sie