Was kostet Corona unsere Wirtschaft? Warum jetzt Zeit viel Geld ist

Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider hat die zusätzlichen Spitalskosten und die Verluste für den Produktionssektor sowie für den Handels- und Dienstleistungssektor auf Tage und Wochen heruntergebrochen und mit vorsichtigen Schätzungen zu Produktions- und Lieferausfall unterlegt. Sein Fazit: Der Gesamtverlust für die österreichische Volkswirtschaft kann nur für zwei Wochen zumindest 2,5 Milliarden Euro betragen. Dafür legt er zwei Modellrechnungen vor.

"Steht im tertiären Sektor (Handel, Gastronomie und Tourismus) nur ein Drittel still, bedeutet das einen Wertschöpfungsverlust von 3,2 Milliarden Euro für zwei Wochen", sagt Schneider. Dabei ist auch berücksichtigt, dass etwa der Lebensmittelhandel derzeit überdurchschnittlich viel verkauft. Nach der Krise würde der Sektor gut eine Milliarde aufholen.

Steht die Produktion (sekundärer Sektor) zu 20 Prozent still, kostet das für zwei Wochen gut 800 Millionen Euro, danach könnte man 300 Millionen Euro wieder aufholen. "Jede Woche weniger Corona-bedingte Einschränkung der Wirtschaft bringt 1,25 Milliarden Euro. Es ist also notwendig, möglichst diszipliniert zu bleiben", sagt Schneider. Fallen mehr Bereiche aus, werden die Kosten für die Volkswirtschaft noch um einiges deutlicher steigen.

Daneben steigen die Kosten für die Spitäler durch das Coronavirus. Je nach Steigerung (zehn oder 20 Prozent) bedeutet das eine Mehrbelastung von 370 bis 740 Millionen Euro.

Alitalia vor Verstaatlichung

Die Staaten bereiten unterdessen ohnehin milliardenschwere Hilfspakete vor, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern. In Italien, dessen Regierung 25 Milliarden Euro bereitstellen will, sind 600 Millionen Euro für die Flugbranche vorgesehen. Inkludiert ist die Verstaatlichung der Fluglinie Alitalia, in die der Staat seit 2008 schon neun Milliarden Euro gepumpt hat und für die schon länger ein Käufer gesucht wird.

50 Milliarden Dollar investieren die USA in Fluglinien, Hersteller und Flughäfen. Der Flugzeughersteller Boeing wird voraussichtlich Staatshilfe benötigen. Der größte Konkurrent Boeings, Airbus, wird dagegen wohl noch eine Weile ohne staatliche Hilfe auskommen und hat mehr auf der hohen Kante.

Insgesamt will US-Präsident Donald Trump vom Kongress die Zustimmung zu einem Hilfspaket über 850 Milliarden Dollar, das die Wirtschaft stabilisieren soll. (dm)

