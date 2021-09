Was ist, wenn die Inflation aus dem Ruder läuft?

Ein kräftiger Anstieg der Inflationsrate in diesem Jahr ist keine Überraschung und war auch vorausgesagt worden. "Die Inflation ist deshalb so hoch, weil sie im Vorjahr so niedrig war", schreibt etwa Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem Beitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".