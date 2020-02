Was Innovation fördert

Welche Rahmenbedingungen braucht ein starkes Innovationsland? Welche neuen Perspektiven und Technologietrends gibt es von internationalen Forschungs-Hotspots? Auf welche Technologie müssen wir uns in Zukunft einstellen? Antworten auf diese Fragen gibt es beim Innovationstag der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer und der OÖN am 17. März ab 15 Uhr in Linz. Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), und Clara Neppel vom größten technischen Berufsverband der Welt tragen vor. Detailinfos (Teilnahme kostenlos) unter wko.at/ooe/industrie

