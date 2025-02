Günstigere Energie, weniger Auflagen: Was Europas Industrie Schub geben soll

Mehr Schlagkraft gegen die Konkurrenz aus den USA und China, mehr Produktion bei Beibehaltung der Führungsrolle in der Dekarbonisierung: Gleich sechs Mitglieder der EU-Kommission sind am Mittwoch in Brüssel mit Plänen ausgerückt, wie Europas Industrie wieder in Schwung kommen soll. Währenddessen begab sich Präsidentin Ursula von der Leyen nach Antwerpen, wo sie bei einem Industriegipfel für den vorgelegten "Clean Industrial Deal" warb.