Was ein starkes Innovationsland braucht

Antworten auf diese Fragen gibt es beim Innovationstag der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der OÖNachrichten in Linz. Vorträge halten unter anderem Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation und Internationales am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), und Hermann Brand, Direktor des "Institute of Electrical and Electronics Engineers". Hirths Vortrag trägt den Titel "Trends und Technologien 2030 – worauf müssen wir uns einstellen?". Brand spricht über die Rahmenbedingungen, die ein starkes Innovationsland bracht.

Coronabedingt findet der Innovationstag am Donnerstag, 4. Februar, online statt. Beginn ist um 15.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind unter online.wkooe.at/WKO/2021-16829 möglich.

