Was ein Großkonzern aus Paris in Weißkirchen lernt

20 Millionen Euro investierte Rexel in den Ausbau in Weißkirchen.

Mehr als zwei Millionen Einwohner zählt Paris, rund 3500 Weißkirchen. Trotz dieser ungleichen Großenverhältnisse hat die Gemeinde im Bezirk Wels-Land Vorbildwirkung für Frankreichs Hauptstadt – zumindest wenn es nach Rexel geht. Der 1967 in Frankreich gegründete Elektro-Großhändler mit 26.000 Beschäftigten in 26 Ländern und 18,7 Milliarden Euro Umsatz betreibt in Weißkirchen das Zentrallager für den österreichischen Markt. Und dieses Lager wurde nun erweitert: 20 Millionen Euro