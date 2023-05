Was die Spritpreise bremst

Die Preise für Treibstoff waren seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor 15 Monaten regelmäßig ein Haupttreiber der Inflation in Österreich. Das zeigen Daten der Statistik Austria. Doch das Blatt hat sich gewendet: Die Spritpreise gehen zurück, an einzelnen Tankstellen kostet der Liter Benzin oder Diesel derzeit weniger als 1,50 Euro. Das gab der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) gestern, Mittwoch, bekannt. Der FVMI listet Durchschnittspreise an den Zapfsäulen wöchentlich im Internet.