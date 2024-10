Was die Rezession in Österreich für die Menschen bedeutet

Österreichs führende Wirtschaftsforscher haben am Freitag die Konjunkturprognose massiv reduziert. Heuer gibt es das zweite Rezessionsjahr in Folge. Drei Fragen an den Linzer Ökonom und emeritierten JKU-Professor Friedrich Schneider: Was bedeutet Rezession – also der Rückgang der Wirtschaftsleistung eines Landes – für die Menschen? Wenn die Wirtschaftsleistung zurückgeht, steigt die Arbeitslosigkeit. Wer arbeitslos wird, wird ärmer und spart so viel wie möglich, was wiederum