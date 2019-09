Was die Negativzinsen bewirken sollen

Nicht nur die Europäische Zentralbank agiert seit Jahren mit Nullzinsen für Sparer und negativen Einlagensätzen für Banken. Die japanische Notenbank hat beispielsweise im Februar 1999 erstmals Nullzinsen eingeführt. Bisher ist es der "Bank of Japan" noch nicht gelungen, aus diesem geldpolitischen Experiment wieder herauszukommen. Kritiker sehen diese Gefahr auch für Europa.

Die negativen Sätze bedeuten, dass Banken Zinsen zahlen müssen, wenn sie bei ihrer Notenbank überschüssige Liquidität parken. Daher wird oft auch von "Strafzinsen" gesprochen. Die Notenbanken bestrafen die Finanzinstitute, wenn sie Gelder horten. Sie sollen diese stattdessen in Form von Krediten an die Wirtschaft weiterreichen. Das schiebt die Konjunktur an. Dank Negativzinsen bleiben die Finanzierungskosten in der Wirtschaft niedrig. Zudem sollen Minuszinsen die jeweilige Währung schwächen. Das stärkt den Export.

Die EZB hat ihren Einlagensatz erstmals im Juni 2014 auf unter null gesetzt. Auch in der Schweiz werden auf überschüssige Gelder, die bei der Notenbank geparkt werden, Strafzinsen eingehoben. Es gibt einen Freibetrag, der sich am Mindestreservesoll einer Bank orientiert. Das ist die Summe, die eine Bank auf jeden Fall als Einlage bei der Notenbank hinterlegen muss.

Es gibt aber eine Untergrenze, ab der eine weitere Zinssenkung ökonomisch keinen Sinn mehr macht. Denn ab einem bestimmten Punkt könnten Banken mit Blick auf die Kosten dazu übergehen, überschüssige Gelder in eigenen Tresoren zu halten. Damit unterlaufen sie die Geldpolitik.