Was bewirken 1,4 Milliarden Euro für schnelles Internet?

Bis 2026 will die Bundesregierung 1,4 Milliarden überwiegend neue Mittel für den Ausbau von schnellem Internet zur Verfügung stellen, kündigten am Donnerstag Bundeskanzler Sebastian Kurz und Telekom-Ministerin Elisabeth Köstinger (beide VP) an. Die EU soll dabei mit 891 Millionen Euro aus dem Resilienzfonds den größten Brocken an Fördergeld stemmen.