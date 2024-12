Warum XXXLutz Ex-Marktführer kikaLeiner enteilte

Die XXXLutz-Gruppe ist heute Marktführer in Österreich.

Es war im Jahr 2002, als in Wels der Blinker betätigt wurde: XXXLutz, damals noch Möbel Lutz, schickte sich an, den über Jahrzehnte unangefochtenen Marktführer im Möbelhandel zu überholen, der kika/Leiner hieß. Pikant war, dass am Fahrersitz Hans Jörg Schelling saß: Der spätere Finanzminister hatte bei Leiner-Chef Herbert Koch als Assistent das Geschäft kennengelernt und war dann von der Familie Seifert zu Lutz geholt worden, um die Aufholjagd zu inszenieren.