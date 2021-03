Nur "lauwarme Luft" sei das Konzept des Konsortiums rund um die Wiener Anwaltskanzlei Lansky Ganzger und Partner sowie den Linzer Unternehmer Karl Egger, hieß es am Dienstag aus dem Umfeld des MAN-Konzerns. In München rechnet man offenbar damit, dass man sich mit Siegfried Wolf in den Tagen nach der Mitarbeiterinformation kommenden Freitag über den Verkauf des Werks in Steyr einig wird.