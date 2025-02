Warum weiche Haare die harte Rasierklinge besiegen

LINZ. Der in Ankara geborene Cem Tasan war von Kindesbeinen an mit Technik konfrontiert. Sein Vater war Ingenieur und weckte in ihm die Leidenschaft für Metalle, ihre Eigenschaften und warum sie sich verändern. Nach einer wissenschaftlichen Karriere in Europa wurde der Metallurg vor neun Jahren an das renommierte Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston gerufen, wo er das Institut für Materialwissenschaften leitet.