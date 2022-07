Die Arbeitsmarkt-Theorie nennt das, was wir gerade erleben: "Die Arbeitskräftenachfrage wächst stärker als das Angebot." Wir zeigen die sechs wichtigsten Fakten, was in der Praxis passiert: Es herrscht große Dynamik auf dem Arbeitsmarkt: Von den 24.000 Arbeitslosen haben 50 Prozent innerhalb eines Monats wieder einen Job. Der Beschäftigungsrekord mit erstmals mehr als 700.000 unselbstständig Erwerbstätigen in Oberösterreich ist Ausdruck der guten Arbeitsmarktlage – 2019 lag der Rekord im