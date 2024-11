Warum Steyr Motors an die Börse ging

Börsegänge folgen meist einem ähnlichen Muster: Die Glocke läutet, Manager jubeln, schütteln Hände und posieren für Fotos, da und dort knallen sogar die Sektkorken. Julian Cassutti blieb am Mittwoch in seinem Büro in Steyr. Intensiv war der Tag des Geschäftsführers von Steyr Motors mit Dutzenden Videokonferenzen und Telefonaten trotzdem. Wie berichtet, feierte der Spezialmotorenhersteller für militärische und zivile Fahrzeuge diese Woche sein Debüt an der Frankfurter Börse. Damit reiht sich