Aktienkurse sind zuletzt deutlich gefallen. Für Anleger stellt sich die Frage, ob sie an der Börse investieren sollen bzw. ob ein günstiger Einstiegszeitpunkt ist. Beim OÖN-Geldtag wurde den Vertretern von vier heimischen börsennotierten Unternehmen die Frage gestellt: "Warum soll ich Ihre Aktien kaufen?" Weil Palfinger Premiumprodukte erzeuge und in gewissen Bereichen bis zu 70 Prozent Weltmarktanteil habe, sagte Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender des Kranherstellers. Am 1. Jänner werde