"Warum soll ich dem Staat oder Unternehmen Geld leihen, Herr Weissörtel?"

Anleihen sind zwar wie Aktien auch Wertpapiere, sie sind handelbar und unterliegen Kursschwankungen. Dennoch sind sie ganz anders und bedürfen bei der Geldanlage vorab einer genaueren Betrachtung.

Anleihen dokumentieren, dass ich als Anleger einem Staat oder einem Unternehmen Geld geliehen habe, das ich in der Regel nach einer bestimmten Laufzeit verzinst mit einem bestimmten Satz zurückbekomme. Was es bei der Anlage zu beachten gibt, wann ein Einstieg in Anleihen günstig ist und wo das Risiko liegt, erklärt der Anleihen-Spezialist des Linzer Vermögensberaters WSS, Markus Weissörtel, im Podcast-Interview mit Dietmar Mascher.

Nullkuponanleihen?

Dabei geht es nicht nur um Begrifflichkeiten wie Corporate Bonds, Renditen, Nullkuponanleihen oder Wandelschuldverschreibungen. Weissörtel erklärt auch, wie die Zinsentwicklung und die Rendite von Anleihen zusammenhängen, warum Unternehmen und Staaten sich Geld bei den Anlegern weltweit ausleihen, warum Österreich langfristig günstig Geld aufgenommen hat und was hohe Zinsversprechen über die Bonität eines Schuldners aussagen.

Bestimmte Veranlagungen in Anleihen seien für Private nicht gedacht. Aber die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema könne Anlegern durchaus schöne Zinserträge bescheren, sagt Weissörtel. Er erklärt aber auch, wann Anleger Geld verlieren können.

